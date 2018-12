Bremen

Bremen profitiert von Begrüßungsgeld für Azubis

25.12.2018, 10:50 Uhr | dpa

128 Auszubildende haben in Bremen in diesem Jahr ein Begrüßungsgeld von 150 Euro bekommen. Von dem Geschenk in Höhe von insgesamt 19 200 Euro profitieren jedoch nicht nur die jungen Leute, sondern auch die Landeskasse. Das Begrüßungsgeld hat nach Angaben des Wirtschaftsressorts in diesem Jahr etwa 700 000 Euro zusätzlich in die Landeskasse gespült. Jeder neue Einwohner bringe Einnahmen von rund 5500 Euro.

Begrüßungsgeld können Azubis beantragen, die ihren Erstwohnsitz in Bremen oder Bremerhaven angemeldet haben, dort mindestens ein Jahr leben und die Probezeit bestanden haben. Studenten bekommen diese Prämie schon länger. Seit Anfang des Jahres gilt diese auch rückwirkend für alle Ausbildungsverhältnisse, die nach dem 5. April 2017 begannen. Damit will das Wirtschaftsressort mehr junge Menschen motivieren, eine Ausbildung zu machen und dafür aus dem niedersächsischen Umland nach Bremen zu ziehen.