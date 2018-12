Hamburg

24-Jähriger von S-Bahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

25.12.2018, 11:48 Uhr | dpa

Ein 24-Jähriger ist an Heiligabend bei einem Unfall an der S-Bahnstation Neuwiedenthal in Hamburg-Hausbruch lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der alkoholisierte Mann zwischen einen einfahrenden Zug und die Bahnsteigkante geraten. Passanten konnten den 24-Jährigen zurück auf den Bahnsteig ziehen. Er wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Begleiter des 24-Jährigen gaben an, dass dieser am Abend zusammen mit ihnen Alkohol konsumiert hatte. Atemalkoholtests ergaben bei den Männern Werte von 1,61 Promille und 1,26 Promille. Zwei Zeugen des Unfalls wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Der 58 Jahre alte Zugführer musste abgelöst werden.