Kassel

Zwei Hunde in brennendem Haus gestorben

25.12.2018, 11:52 Uhr | dpa

Beim Brand eines Hauses im nordhessischen Waldeck-Höringhausen sind am späten Heiligabend zwei Hunde gestorben. Der einzige Mieter, der sich zu dem Zeitpunkt in dem Gebäude aufgehalten hatte, konnte sich aus seiner Dachgeschosswohnung unverletzt nach draußen retten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Mieter der anderen beiden Wohnungen, die im ersten Stock liegen, waren während des Brandes nicht in dem Haus. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Morgen. Der Schaden wird auf rund 300 000 Euro geschätzt.

In dem Gebäude ist im Erdgeschoss eine Gaststätte, die aber an Heiligabend nicht geöffnet war. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand aus bislang unbekannter Ursache in einer der beiden Wohnungen im ersten Stock aus. Dort wurden auch die beiden toten Hunde entdeckt. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.