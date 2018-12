Waltershausen

68-Jähriger fährt gegen Hauswand und flüchtet

25.12.2018, 11:56 Uhr | dpa

Ein 68 Jahre alter Mann ist an Heiligabend mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren und anschließend geflüchtet. Der Mann hatte am Montag in einer Kurve in Waltershausen (Landkreis Gotha) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er fuhr gegen ein Wohnhaus am rechten Fahrbahnrand. Laut Polizei verließ der 68-Jährige dann mit seinem Wagen unerlaubt die Unfallstelle. Die Beamten konnten den Mann aus Waltershausen aber schnell ermitteln. An der Hauswand entstand nach Polizei-Angaben ein Sachschaden von rund 500 Euro.