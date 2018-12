Großenkneten

Aus Wagen geschleudert: Autofahrer tödlich verletzt

25.12.2018, 15:56 Uhr | dpa

Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Großenkneten (Kreis Oldenburg) aus seinem Wagen geschleudert und tödlich verletzt worden. Das Auto war nach den Angaben der Polizei in der Nacht zum Dienstag aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen abgestellten Sattelzug geprallt. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt und starb nach seinem Transport in ein Krankenhaus. An dem Auto und dem Sattelzug entstanden Schäden in Höhe von rund 9000 Euro.