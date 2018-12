Hamburg

Elefanten-Nachwuchs bei Hagenbeck

25.12.2018, 17:44 Uhr | dpa

Besonderes Weihnachtsgeschenk für den Tierpark Hagenbeck in Hamburg: Etwa 100 Kilogramm brachte das Bullenkalb auf die Waage, das Elefantenkuh Lai Sinh am Heiligen Abend zur Welt brachte. Wie der Zoo am Dienstag weiter mitteilte, verlief die Geburt problemlos. Die 28-jährige Lai Sinh habe die Aufgabe bei ihrem nun vierten Nachkommen souverän bewältigt.

Wie bei Elefantengeburten üblich, seien alle Herdenmitglieder dabei gewesen und hätten dafür gesorgt, dass der neugeborene Bulle schnell auf seinen Beinen stand. Der acht Monate alte Halbbruder Raj habe seine anfängliche Scheu rasch überwunden und sei nun Spielkamerad des noch namenlosen Jungtiers.

Besucher können das Elefantenbaby während der regulären Öffnungszeiten des Tierparks in der Elefanten-Freilaufhalle sehen, wie Hagenbeck mitteilte.