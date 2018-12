Halle (Saale)

Arbeitslosigkeit geht 2019 weiter zurück: Fachkräfte fehlen

26.12.2018, 10:23 Uhr | dpa

In Thüringen wird die Arbeitslosigkeit nach Ansicht von Experten 2019 weiter sinken. "Wir gehen davon aus, dass wir im Jahresmittel im Land einen Rückgang von 6,9 Prozent im Vergleich zu 2018 haben werden. Das ist überdurchschnittlich", sagte der Chef der in Halle ansässigen Landesarbeitsagentur, Kay Senius. Bundesweit sei hingegen nur mit einem Rückgang von 5,2 Prozent zu rechnen. Eine Ursache für den Rückgang der Erwerbslosigkeit sei die Demografie. Hinzu komme die große Nachfrage nach Arbeitskräften aufgrund der stabilen konjunkturellen Lage. Entscheidend sei aber auch, den wachsenden Bedarf an qualifiziertem Personal zu decken.