Gera

23-Jähriger fährt gegen zwei Bäume und wird leicht verletzt

26.12.2018, 12:55 Uhr | dpa

Ein 23-Jähriger ist am ersten Weihnachtsfeiertag mit seinem Auto gegen zwei Bäume gefahren und dabei leicht verletzt worden. Der Mann war am Dienstag zwischen Kauern (Landkreis Greiz) und dem Geraer Stadtteil Kaimberg unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume. Der 23-Jährige kam in ein Krankenhaus, wurde laut Polizei aber nur leicht verletzt.