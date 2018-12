Weimar

6700 Euro Sachschaden bei mehreren Mülltonnen-Bränden

26.12.2018, 12:57 Uhr | dpa

Beim Brand mehrerer Mülltonnen in Weimar ist ein Sachschaden von mindestens 6700 Euro entstanden. Unbekannte setzten am Dienstag in den Morgenstunden zunächst vier Mülltonnen in der Stadt in Brand, wie die Polizei mitteilte. Wenige Meter weiter fingen weitere Mülltonnen Feuer. Die Flammen griffen dabei auf die Fassade eines Hauses über, die Feuerwehr brachte den Brand aber unter Kontrolle. An der Hauswand sei ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. An einem anderem Ort in der Stadt gingen weitere sieben Mülltonnen in Flammen auf, die teils vollständig abbrannten.

Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen. An den Mülltonnen entstand ein Sachschaden von insgesamt 1700 Euro.