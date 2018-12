Magdeburg

Polizei ermittelt nach Köthen-Demos in 70 Fällen

26.12.2018, 13:01 Uhr | dpa

Knapp drei Monate nach den mehrfachen Demos von rechtsgerichteten Bündnissen, Rechtsextremen und Gegenprotestanten in Köthen ermittelt die Polizei in 70 Verfahren. Die Liste der Vergehen reicht nach bisherigem Stand von Volksverhetzung und Beleidigung über Sachbeschädigung bis hin zu Körperverletzung, wie das Magdeburger Innenministerium auf dpa-Anfrage mitteilte. Die Ermittlungen richteten sich gegen 78 Verdächtige, von denen neun noch ermittelt werden müssten, hieß es. Ebenso viele Beschuldigte sind der Polizei wegen politisch motivierter Taten bekannt, acht wegen Rechtsextremismus und einer wegen linksextremer Vorfälle.

Köthen war im September von einer ganzen Welle an Demonstrationen heimgesucht worden. Mehrfach reisten rechtsgerichtete Bündnisse, Hunderte Rechtsextreme und Gegenprotestanten an, die nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes aus dem Umland und halb Deutschland kamen. Auch die Stadt und die Hochschule organisierten bunte Gegenaktionen mit Kultur, Musik und Kreide.

Anlass war der Tod eines herzkranken Deutschen in der Nacht zum 9. September in Köthen. Er hatte sich den Ermittlern zufolge schlichtend in einen Streit zwischen mehreren Afghanen eingeschaltet und war ins Gesicht geschlagen worden. Zwei 18 und 20 Jahre alte Verdächtige wurden verhaftet und wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt.