Saarbrücken

Hans: Werbeverbot für Abtreibungen für CDU "unverhandelbar"

26.12.2018, 13:26 Uhr | dpa

Die CDU ist nach Worten des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans unter keinen Umständen zur Abschaffung des Verbots von Werbung für Abtreibungen bereit. "Es gibt gewisse Dinge, die sind unverhandelbar, wenn man mit der Union regieren möchte", sagte Hans, der auch saarländischer CDU-Landesvorsitzender ist, der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

Er gehe davon aus, dass auch die SPD an dem mit der Union gefundenen Kompromiss in der Debatte um den Paragrafen 219a des Strafgesetzbuches festhalten werde. Diesem Kompromiss zufolge bleibt der Paragraph, der Ärzten "Werbung" für Abtreibungen verbietet, bestehen. Allerdings sollen Frauen sich besser darüber informieren können, welche Ärzte Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Diese Koalitionseinigung ist vor allem in der SPD heftig kritisiert worden.