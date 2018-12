Nordhausen

Fahrer flieht mit bis zu 190 Stundenkilometern vor Polizei

26.12.2018, 15:41 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist am Zweiten Weihnachtsfeiertag in Nordhausen mit bis zu 190 km/h vor der Polizei geflüchtet - und entkommen. Er sollte am Morgen bei einer Routine-Verkehrskontrolle angehalten werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Doch statt anzuhalten, beschleunigte der Autofahrer stark und fuhr den Angaben zufolge mit zeitweise mehr als 100 km/h durch die Stadt. Die Polizei verfolgte den Fahrer, der weiter in Richtung Wipperdorf floh.

Außerhalb der Stadt beschleunigte der Flüchtende auf bis zu 190 Stundenkilometer. Mehrere Autos mussten abbremsen oder ausweichen, um Unfälle zu verhindern. Die Polizei sucht nach Zeugen.