Explosion in Gartenlaube: Ein Mensch schwer verletzt

26.12.2018, 15:47 Uhr | dpa

Bei einer Explosion in einer Gartenlaube in Berlin-Britz ist am zweiten Weihnachtstag ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hätten Zeugen am Mittwochvormittag einen lauten Knall in der Laubenkolonie am Buckower Damm gehört und schließlich Erste Hilfe geleistet, bis der 59-Jährige in ein Unfallkrankenhaus gebracht wurde. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die Laube des Mannes wurde bei der Explosion völlig zerstört, umliegende Hütten wurden ebenfalls beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine Gasflasche explodiert sein, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.