Berlin

Spandauer haben am wenigsten Platz in Hallenbädern

26.12.2018, 15:49 Uhr | dpa

Badegäste in Berlins Hallenbädern haben in Tempelhof-Schöneberg statistisch gesehen am meisten Platz. Auf 1000 Einwohner kamen 2017 durchschnittlich zehn Quadratmeter Wasserfläche, wie aus dem neuen Statistischen Jahrbuch hervorgeht. Relativ üppig ist die Wasserfläche auch in Mitte (neun Quadratmeter) sowie in Friedrichshain-Kreuzberg, Steglitz-Zehlendorf und Treptow-Köpenick mit jeweils acht Quadratmetern. Mit Abstand am engsten ist es rechnerisch für die Spandauer, wo in den Hallenbädern statistisch gesehen ganze drei Quadratmeter für 1000 Einwohner zur Verfügung stehen.