Oberhausen

Tötung aufgeklärt: Haftbefehl gegen 34-Jährigen

26.12.2018, 15:54 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod eines 33-Jährigen in Oberhausen ist ein 34-Jähriger wegen Mordes in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Deutsche habe die Tat gestanden. Gegen ihn sei bereits am 23. Dezember ein Haftbefehl ergangen.

Am Samstag war ein 33 Jahre alter Mann in seiner Wohnung tot aufgefunden worden. Kurz darauf nahm die Polizei zwei Personen in Gewahrsam, darunter auch den 34-Jährigen. Gegen die zweite Person, einen 28-Jährigen, erhärtete sich der Tatverdacht nicht. Der Getötete hatte dem 34-Jährigen in seiner Wohnung Unterkunft gewährt.