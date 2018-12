Berlin

Gruppe beschimpft und attackiert zwei Männer aus dem Iran

26.12.2018, 16:02 Uhr | dpa

Zwei Männer sind in Berlin-Lichtenberg von einer fünfköpfigen Gruppe fremdenfeindlich beleidigt und angegriffen worden. Dabei wurde ein 31 Jahre alter Iraker am Knie verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Gruppe sei am frühen Mittwochmorgen an einer Bushaltestelle in der Weitlingstraße zu den Männern gekommen und habe den 31-Jährigen und einen 28 Jahre alten Begleiter angepöbelt, außerdem riefen die Männer "Deutschland den Deutschen". Dabei schubste einer aus der Gruppe den 31-Jährigen und trat auf ihn ein. Die Angreifer flüchteten. Der Staatsschutz ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung.