Hamburg

Lindenau gewinnt Weihnachts-Radcross im Appelbütteler Forst

26.12.2018, 16:02 Uhr | dpa

Radcross-Spezialist Max Lindenau vom RV Germania Hamburg hat die 31. Auflage des Weihnachts-Crossrennens im Appelbütteler Forst gewonnen. Der 24-Jährige aus Norderstedt siegte am Mittwoch nach einer Stunde Fahrzeit deutlich vor Jannick Geisle (Harburger RG). Dritter wurde der Bremer Luca Bockelmann. Lindenau kämpft am kommenden Wochenende noch um den Gesamtsieg im Deutschland-Cup. Vor den abschließenden Rennen in Herford und Vechta liegt er hinter Yannick Gruner (Harvestehuder RV) auf dem zweiten Rang.

"Ich habe mich gut gefühlt heute, und es hat Spaß gemacht", sagte Lindenau und betonte: "Aufgrund des nasskalten Wetters war es am Anfang etwas schwierig. Aber es ist eine schnelle und abwechslungsreiche Zwei-Kilometer-Runde."