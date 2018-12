Baiersbronn

18-Jähriger klettert aufs Dach: Bei Sturz schwer verletzt

26.12.2018, 16:14 Uhr | dpa

Ein 18-Jähriger ist in Baiersbronn nachts auf das Dach seines Elternhauses geklettert und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war er in der Nacht zum Dienstag von seinem Zimmer aus durch ein Fenster auf das Dach gestiegen. Dabei kam er jedoch ins Rutschen und fiel aus sechs bis sieben Metern Höhe auf den asphaltierten Hof. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus. Alkohol als Ursache könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. Was genau der junge Mann auf dem Dach wollte, war zunächst unklar.