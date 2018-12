Düsseldorf

Barta führt Düsseldorfer EG zum Sieg

26.12.2018, 16:38 Uhr | dpa

Der frühere Eishockey-Nationalstürmer Alexander Barta hat die Düsseldorfer EG zum Sieg über die Iserlohn Roosters geschossen. Kurz nach der Bekanntgabe seiner Vertragsverlängerung erzielte der Kapitän am Mittwoch den Siegtreffer zum 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Der 35-Jährige traf aus spitzem Winkel, als die Gastgeber zu Beginn des dritten Drittels in doppelter Überzahl waren (41. Minute). Barta spielt seit dem Sommer 2016 für die Düsseldorfer und unterschrieb für zwei weitere Jahre. Die DEG festigte dank des Erfolgs den zweiten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga.