Frankfurt am Main

Arbeitsagentur: Verbleibende Arbeitslose besser fördern

27.12.2018, 05:44 Uhr | dpa

Frank Martin, Leiter der Arbeitsagenturen in Hessen. Foto: Arne Dedert/Archiv (Quelle: dpa)

Die hessischen Arbeitsagenturen haben im Jahr 2019 mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, Arbeitslose zu qualifizieren und wieder in Jobs zu bekommen. Bei einer allgemein guten Entwicklung des Arbeitsmarktes mit weiter zunehmender Beschäftigung könne man sich stärker um Menschen mit einer stark verfestigten Arbeitslosigkeit kümmern, sagte der Chef der Regionaldirektion Hessen, Frank Martin, der Deutschen Presse-Agentur.

Für das kommende Jahr rechnet die Arbeitsagentur in Hessen mit mehr Beschäftigten und weniger Arbeitslosen. Deren Zahl werde wie bereits 2018 um rund 7,5 Prozent auf dann 142 400 Männer und Frauen im Jahresschnitt zurückgehen, lautet die Prognose der Arbeitsagentur. Dem stehen immer mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gegenüber, deren Zahl mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 2,64 Millionen nicht mehr ganz so schnell wachsen soll wie im Jahr 2018.