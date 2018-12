Wolfsburg

VW tauscht Führungspersonal in großem Stil aus

27.12.2018, 05:48 Uhr | dpa

Der Konzernumbau bei Volkswagen hat das Personalkarussell unter den Führungskräften des Autokonzerns erheblich beschleunigt. 2018 seien rund 100 Führungspositionen neu besetzt worden, darunter an der Konzernspitze mit Herbert Diess, teilte Volkswagen mit. Sechs Konzernvorstände wurden 2018 neu berufen, zuletzt übernahm der neue Audi-Chef Bram Schot die Verantwortung für den Konzernvertrieb. Der 57-Jährige trat damit die Nachfolge von Ex-Audi-Chef Rupert Stadler an, der im Oktober aus allen Ämtern ausgeschieden war. Schot stand seit der Verhaftung Stadlers im Juni kommissarisch an der Spitze der VW-Tochter.