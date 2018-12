Düsseldorf

Rettungswagen im Einsatz verunglückt bei Überholmanöver

27.12.2018, 07:24 Uhr | dpa

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Rettungswagen ist in Düsseldorf während eines Überholmanövers verunglückt. Bei dem Unfall am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages wurden vier Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungswagen befand sich demnach auf der Fahrt zu einem Notfall. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der Krankenwagen ein Auto überholen, als dieses plötzlich nach links ausscherte, wie eine Sprecherin am Donnerstagmorgen sagte. Dadurch seien die beiden Fahrzeuge zusammengeprallt.

Der Rettungswagen kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die ersten Einsatzkräfte wenige Minuten später eintrafen, hatten der Beifahrer des Rettungswagens und die beiden Auto-Insassen die Fahrzeuge bereits verlassen können. Sie wurden von Rettungskräften medizinisch versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des verunglückten Rettungswagens wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verletzt.