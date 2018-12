Dresden

Die Tabelle lügt nicht: Dynamo Dresden nur Mittelmaß

Am 4. Januar starten die Zweitliga-Kicker der SG Dynamo Dresden in die Vorbereitung auf die letzten 16 Partien der Restrückrunde. Sie blicken auf eine ereignisreiche Hinrunde zurück, Coach Maik Walpurgis hat Einiges zu analysieren.

INKONSTANTE HINRUNDE: Es ist die zweitbeste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte, doch wie bereits in der vorangegangenen Spielzeit ist die einzige Konstante die Inkonstanz. Von 17 Spielen haben die Sachsen sechs gewonnen, sieben gingen verloren, vier endeten remis. Mit 25 Punkten ist Dynamo im Soll. "Platz zehn spiegelt unsere gezeigten Leistungen wider. Wir waren besser als die Teams, die unter uns stehen, aber eben nicht besser als die über uns. Daran werden wir arbeiten", bilanzierte Walpurgis.

NEUER COACH: Es fing unter dem 45-Jährigen vielversprechend an. Die Startbilanz des Nachfolgers von Uwe Neuhaus, dem etwas überraschend nach nur drei Pflichtspielen das Vertrauen entzogen worden war, konnte sich sehen lassen. In seinen ersten vier Partien freute sich Walpurgis über drei Siege. Es folgten kleinere Serien von Unentschieden und Niederlagen, jeweils unterbrochen durch vereinzelte Siege. Nach knapp über 100 Tagen Amtszeit ist seine Bilanz durchwachsen, sechs Siegen stehen vier Remis und fünf Niederlagen gegenüber. Negativer Höhepunkt war die 1:8-Klatsche in Köln, die als höchste in die Vereinsgeschichte einging.

ALTE PROBLEME: Nicht selten scheiterten die Dynamo-Akteure an sich selbst. Vor allem die bereits aus der Vorsaison bekannte mangelhafte Chancenverwertung erwies sich auch in dieser Spielzeit als größtes Manko. Im Gegenzug machte man es den Konkurrenten vor dem eigenen Kasten teilweise zu leicht. Als Ursache hat Walpurgis festgefahrene Verhaltensweisen ausgemacht, die "nicht den Gesetzen des Erfolgs entsprechen". Diese gilt es aufzubrechen, dabei scheut er auch keine unpopulären Maßnahmen, wie die temporären Suspendierungen von Philip Heise und Aias Aosman zeigen. Rückendeckung hat der Übungsleiter von Sportgeschäftsführer Minge.

COMEBACKS: Erst wenn es wirklich um etwas ging, zeigten die Dynamo-Akteure eine Reaktion. Innerhalb einer Partie konnten die Schwarz-Gelben nie eine Wende herbeiführen. Lagen die Sachsen zurück, haben sie nicht gewonnen. Bei neun Gelegenheiten sprangen lediglich zwei Remis heraus. Starke Comebacks feierten dafür die Langzeitverletzten Innenverteidiger Sören Gonther, Jannik Müller und Florian Ballas. Walpurgis versteht es, diese trotz der langen Ausfallzeit optimal zu integrieren.

LICHTBLICKE: Unter den drei Rückkehrern sticht vor allem Jannik Müller heraus. Der 24-Jährige hat seit seiner Rückkehr alle fünf Partien über die komplette Spielzeit absolviert und rettete Dresden auf St. Pauli mit seinem ersten Saisontor noch einen Punkt. Weiterer Lichtblick und Hoffnungsträger für die Zukunft ist Torhüter Markus Schubert. Das 20 Jahre alte Eigengewächs gehört regelmäßig zu den Besten seines Teams. Minge sagte ihm unlängst nach, er würde "Eiswürfel pinkeln" und sieht den Junioren-Nationalspieler in drei bis vier Jahren auf der internationalen Bühne. Fünfmal blieb er in dieser Saison bereits ohne Gegentor. Weitere Eigengewächse wie Justin Löwe, Osman Atilgan und Marius Hauptmann feierten ihre Profi-Debüts

AUSBLICK: Die Schwierigkeiten für Dynamo und Coach Walpurgis besteht angesichts von jeweils zwölf Punkten Abstand auf die beiden Relegationsplätze darin, den Ehrgeiz und Willen aufrechtzuerhalten. Abwehrspieler Sören Gonther gibt die Marschrichtung vor: "Es geht in jedem Spiel um drei Punkte und ums Überleben. Wenn wir in den Wettkampf gehen, wollen wir gewinnen. Da ist es scheißegal, wieviel Punkte nach oben oder nach unten sind, wir wollen die maximale Anzahl." Motivationshilfe dabei können die auslaufenden Verträge einiger Spieler werden. Gleich zwölf teilweise auch ausgeliehene Akteure müssen sich für neue Arbeitspapiere empfehlen. Einsatzminuten und gute Leistungen steigern den eigenen Marktwert.