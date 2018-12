Celle

Versicherung muss kein Elektrofahrzeug für Strand bezahlen

27.12.2018, 10:45 Uhr | dpa

Die gesetzliche Unfallversicherung muss nach einem Beschluss des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen kein Elektrofahrzeug für Strandausflüge bezahlen. Wie das Gericht in Celle am Donnerstag mitteilte, wurde die Klage eines Mannes abgewiesen, der nach einem schweren Lastwagenunfall im Rollstuhl sitzt. Er hatte von der Berufsgenossenschaft einen Segway zum Sitzbetrieb beantragt. Als Begründung führte der Mann an, dass er seinen Lebensmittelpunkt in Tunesien habe, wo die Straßen viel schlechter als in Deutschland seien. Ein Segway sei nötig, um schlechte Wegstecken zu bewältigen und am Strand zu fahren.

Die Berufsgenossenschaft lehnte dies ab, da sie dem Mann neben einer Unfallrente und einer Teilabfindung von 57 000 Euro unter anderem den behindertengerechten Wohnungsumbau, einen Tiefgaragenplatz, Umzugskosten, diverse Sportangebote, Therapien und die Anschaffung eines Autos mit behindertengerechtem Umbau gezahlt hatte. Er habe auch regelmäßig neue Standard- und Sportrollstühle nebst E-Handbike bekommen, hieß es. Das Landessozialgericht bestätigte mit dem Beschluss vom 22. November die Auffassung der Berufsgenossenschaft. Demnach hat die Unfallversicherung die Mobilität des Versicherten bereits sichergestellt, ein zusätzliches Elektrofahrzeug wäre eine Überversorgung.