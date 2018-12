Marburg

24-Jähriger wegen vier Raubüberfällen festgenommen

27.12.2018, 10:58 Uhr | dpa

Die Polizei hat einen 24-jährigen Mann festgenommen, der seit Mitte November in Marburg vier bewaffnete Raubüberfälle begangen haben soll. Der Mann wurde am vergangenen Sonntag dem Richter vorgeführt und sitzt seitdem wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Der 24-Jährige steht im Verdacht, im Gewerbegebiet Marburg-Wehrda unter anderem ein Bekleidungs- und ein Bettengeschäft ausgeraubt zu haben. Dabei war er jeweils mit einer Schusswaffe oder einer Art Brecheisen bewaffnet und erbeutete Bargeld in drei- bis vierstelliger Höhe.

Am vergangenen Samstag nahmen Zivilbeamte der Kriminalpolizei den sich auffällig verhaltenden Mann im Gewerbegebiet fest. Er trug ein Brecheisen und einen Hammer bei sich. Den Angaben zufolge ist der Tatverdächtige polizeibekannt und lebt in einer Obdachlosenunterkunft, in der weitere Beweise sichergestellt wurden.