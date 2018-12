Mainz

Weihnachtsgeschenke vor Bescherung gestohlen

27.12.2018, 11:04 Uhr | dpa

Ein dreister Dieb hat einer Familie in Mainz die weihnachtliche Bescherung gründlich verdorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brach der Unbekannte bereits am vergangenen Freitagabend in das Anwesen ein und griff zu den Gaben, die schon unter dem Weihnachtsbaum lagen. "Er packt sie aus und entwendet unter anderem ein Smartphone, Kleidung, Champagner und Bücher", erklärte die Polizei. Bislang gebe es keine Hinweise auf den Täter.