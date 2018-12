Dresden

Sachsen lobt Generationenpreis aus

27.12.2018, 11:15 Uhr | dpa

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, spricht in der Sitzung des sächsischen Landtags. Foto: Sebastian Kahnert/Archiv (Quelle: dpa)

Sachsen will im kommenden Jahr erneut Projekte auszeichnen, die das Miteinander der Generationen fördern. Für den "Generationenpreis des Freistaates Sachsen" können sich ab sofort Kommunen, öffentliche oder private Einrichtungen, Vereine, Gruppen, Unternehmen oder Bürger bewerben, wie die Landesregierung am Donnerstag in Dresden mitteilte.

Der lebendige Austausch zwischen den Generationen sei ein Fundament des Zusammenlebens, betonte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). "Mit dem Preis wollen wir Projekte würdigen, die beispielhaft für das großartige generationenübergreifende Engagement stehen. Und die das Miteinander fördern von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen verschiedener Altersgruppen."

Der Generationenpreis ist mit insgesamt 15 000 Euro dotiert. Die Preise sollen bei einer Festveranstaltung am 30. März 2019 in der Sächsischen Staatskanzlei verliehen werden.