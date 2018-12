Bonn

Bonner Polizei klärt Raubserie mit zehn Fällen

27.12.2018, 13:19 Uhr | dpa

Die Bonner Polizei hat eine Serie von zehn Raubüberfällen aufgeklärt, die zwischen August und November dieses Jahres begangen wurden. Zwei junge Männer im Alter von 17 und 26 Jahren säßen in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Männer sollen drei Supermärkte in Bonn sowie sechs weitere im Rhein-Sieg-Kreis überfallen haben. Auch für den Überfall auf eine Spielhalle in Sankt Augustin Ende September sollen sie verantwortlich sein.

Der 17-Jährige legte bereits vergangene Woche ein Geständnis ab, nachdem in seiner Wohnung mehrere Beweismittel gefunden worden waren. Den 26-Jährigen nahmen die Beamten in seiner Wohnung fest. Er sei bei der Polizei bereits "einschlägig in Erscheinung getreten", hieß es. Bei den Überfällen sollen die beiden rund 11 000 Euro erbeutet haben. Sie bedrohten die Mitarbeiter dabei mit verschiedenen Waffen. Derzeit prüfen die Ermittler auch, ob die Festgenommenen für weitere Straftaten infrage kommen.