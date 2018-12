Nordhausen

Tötung von Ehepaar: Überwachungsvideos werden ausgewertet

27.12.2018, 13:21 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod eines Ehepaares an Heiligabend in Nordhausen hat die Polizei mit der Auswertung von Überwachungsvideos begonnen. Die Aufnahmen stammten aus Kameras von Unternehmen in der Nachbarschaft des Wohnhauses der getöteten Rentner, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die Kameras filmten zum Tatzeitpunkt auch eine Person. Noch sei es aber zu früh, von einem Tatverdächtigen zu sprechen, hieß es bei der Polizei. Zuvor hatte der MDR über die Aufnahmen berichtet.

Nachbarn hatten am Montagmorgen die Leichen des 82-Jährigen und seiner 80 Jahre alten Frau entdeckt. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem Mann um einen in der Region bekannten Trödelhändler und Flohmarktorganisator. Das getötete Ehepaar lag nach Polizeiangaben im Hof des Wohnhauses.

Bisher gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei dem Fundort auch um den Tatort handelt. An den Leichen wurden Anzeichen "massiver Gewalteinwirkung" festgestellt. Eine Obduktion bestätigte später den Verdacht auf ein Tötungsverbrechen. Zum möglichen Hintergrund der Tat gibt es bisher keine Informationen. Die Ermittlungen laufen weiter. Am Freitag will die Polizei in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen über den bisherigen Stand der Ermittlungen berichten.