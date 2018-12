Berlin

Unbekannter schlägt auf Lokführer ein: Polizei sucht Zeugen

27.12.2018, 15:18 Uhr | dpa

Mit einem öffentlichen Aufruf sucht die Bundespolizei nach einem Unbekannten, der am S-Bahnhof Südkreuz in Berlin-Schöneberg zwei Lokführer geschlagen haben soll. Die beiden S-Bahnmitarbeiter erlitten bei der Attacke am Mittwochmorgen leichte Verletzungen, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Laut Polizei war der Gesuchte mit einer Gruppe unterwegs. Beim Aussteigen aus einem Zug der Ringbahnlinie S42 sei er gestürzt und mit einem Bein in die S-Bahntür geraten, die sich in dem Moment geschlossen habe. Mithilfe seiner Begleiter konnte er sich befreien. Als er die beiden wartenden Lokführer erblickte, soll er sie unvermittelt von hinten angegriffen, gegen den Kopf und den Oberkörper geschlagen haben.

Zeugenaussagen zufolge ist der Angreifer 20 bis 25 Jahre alt. Er soll 1,75 Meter groß und schlank sein und einen Vollbart tragen. Zur Tatzeit habe er ein schwarzes Basecap und T-Shirt sowie eine blaue Jeans getragen, hieß es.