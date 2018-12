Erfurt

Lotto: Thüringer gewinnt fast 1,76 Millionen Euro

27.12.2018, 15:25 Uhr | dpa

Zwei Tage vor Heiligabend hat ein Thüringer beim Lotto fast 1,76 Millionen Euro gewonnen. Wie das Finanzministerium in Erfurt am Donnerstag mitteilte, ist das der 4. Millionengewinn in diesem Jahr und der 78. seit der Gründung von Lotto Thüringen 1991. Damit seien 2018 im Freistaat 11 Großgewinne ab einer Gewinnsumme von 100 000 Euro erzielt worden.