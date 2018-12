Bremen

Randalierer will auf Polizeiwache übernachten

27.12.2018, 15:35 Uhr | dpa

Einen Übernachtungsplatz bei der Polizei hat ein 48-Jähriger in Bremen massiv eingefordert. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, meldete sich der aggressiv auftretende Mann nachts am zweiten Weihnachtstag bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Als die Polizisten ihn auf andere Übernachtungsmöglichkeiten hinwiesen, beleidigte er die Beamten und schlug gegen die Wachentür. Später schraubte er die Ventilkappe eines Streifenwagens ab und versuchte, die Luft aus dem Reifen zu lassen. Polizisten ergriffen den Mann und stellten fest, dass er eine Wohnung in Bremen hat. Einen Schlüssel dafür hatte er aber nicht dabei.

Als er einem Beamten ins Gesicht spuckte, bekam der 48-Jährige einen Platzverweis. Nach Darstellung der Polizei wollte der Mann aber weiter eine behördlich organisierte Übernachtung erzwingen und legte sich dafür auf den Bürgersteig. Wegen Randalierens wurde er schließlich in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.