Erfurt

Junge Union: Koalition CDU/Linke ist "verrückte Schnapsidee"

27.12.2018, 15:37 Uhr | dpa

Überlegungen der brandenburgischen CDU zu einer möglichen Koalition mit der Linken hat der Chef der Thüringer CDU-Nachwuchsorganisation, Stefan Gruhner, als "völlig verrückte Schnapsidee" bezeichnet. "Wer so etwas machen will, legt die Axt an die Grundüberzeugungen der CDU an", sagte er am Donnerstag in Erfurt. Gruhner reagierte damit auf Brandenburgs CDU-Landeschef Ingo Senftleben. Dieser hat eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei nach der Landtagswahl 2019 nicht ausgeschlossen, allerdings auf hohe Hürden beispielsweise beim Thema innere Sicherheit verwiesen.

Auch in Thüringen wird im Herbst 2019 ein neuer Landtag gewählt. Die CDU will aus der Oppositionsrolle, in der sie seit 2014 ist, wieder in Regierungsverantwortung.

Der Landesvorsitzende der Jungen Union erklärte: "Die Linke ist und bleibt ein rotes Tuch für die CDU". Eine Koalition wäre seiner Meinung nach ein Tabubruch "und würde die Union innerlich zerreißen". Gruhner: "Wer Stasi-IMs in den eigenen Reihen duldet, die Einheitsschule will, die Abschaffung des Verfassungsschutzes fordert und zurück zum Sozialismus will, ist kein Partner auf Landesebene und schon gar nicht im Bund". Vertreter der Linken in Thüringen haben die CDU als Koalitionspartner nach der Landtagswahl am 27. Oktober bereits ausgeschlossen.