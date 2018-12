Großharthau

72-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

27.12.2018, 15:52 Uhr | dpa

Ein 72 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall am zweiten Weihnachtstag im Landkreis Bautzen ums Leben kommen. Das Auto des Mannes war aus noch ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 6 bei Großhartau von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und hatte Feuer gefangen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ersthelfer konnten den 72-Jährige aus dem Wrack ziehen. Wenig später erlag der Mann seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus.