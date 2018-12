Magdeburg

Zugverspätungen nach Kofferfund am Magdeburger Hauptbahnhof

27.12.2018, 18:41 Uhr | dpa

Ein zurückgelassener Koffer am Magdeburger Hauptbahnhof hat zu erheblichen Verspätungen im Zugverkehr geführt. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde der Bahnhof nach dem Fund des Gepäckstücks in einer Regionalbahn am Mittwochabend vorübergehend gesperrt. In der Folge hatten rund 20 Züge zusammen rund 370 Minuten Verspätung. Der Koffer stellte sich als ungefährlich heraus. Die Bundespolizei hat Fahrgäste darum gebeten, besser auf ihre Gepäckstücke zu achten.