Kassel

Wetzlars Handballer im Stau: Hessen-Derby beginnt später

27.12.2018, 19:19 Uhr | dpa

Das Hessen-Derby in der Handball-Bundesliga zwischen der MT Melsungen und der HSG Wetzlar kann erst mit 45-minütiger Verspätung angepfiffen werden. Die Gäste aus Mittelhessen gerieten am Donnerstag bei der Anreise in eine Vollsperrung auf der Autobahn A7 und trafen somit nicht pünktlich am Spielort in Kassel ein.