Waldershof

Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß auf Gegenfahrbahn

27.12.2018, 19:44 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Wagen in der Nähe von Waldershof (Landkreis Tirschenreuth) ums Leben gekommen. Der Mann war nach Angaben eines Polizeisprechers aus zunächst ungeklärten Gründen auf der geraden und trockenen Straße nach Neusorg auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem zwei Frauen saßen. Diese wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes in ihrem Wagen eingeklemmt und kamen später mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Die Staatsstraße war über Stunden hinweg gesperrt, auch weil zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen wurde.