Fan-Kritik für Strandfoto von Hannover-Profi Walace

27.12.2018, 20:18 Uhr | dpa

Hannovers Mittelfeldspieler Souza Silva "Walace" am Ball. Foto: Jan Woitas/Archiv (Quelle: dpa)

Ein Foto des brasilianischen Nationalspielers Walace hat beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 für Fan-Kritik gesorgt. Während für die Profis des abstiegsgefährdeten Clubs am Freitag nach der Urlaubskürzung die Rückrunden-Vorbereitung frühzeitig beginnen wird, postete der Mittelfeldspieler am Mittwoch (Ortszeit) ein Strandbild mit nacktem Oberkörper aus der südamerikanischen Heimat bei Instagram. Der Brasilianer bekam vom Verein bis zum 3. Januar Sonderurlaub, da er seiner Familie in einer "außergewöhnlichen Situation" beisteht, hieß es vom Club.

Nachdem sich einige Fans negativ über das Foto äußerten, reagierte der Club am Donnerstag bei Twitter. "Wir können gut nachvollziehen, dass dieses Bild einen falschen Eindruck erwecken kann, aber Fakt ist: Walace ist nach Brasilien gereist, um seine Mutter zu sehen, der es gesundheitlich nicht gut geht. Garantiert ist er dort für sie da, dafür muss er nicht 24/7 bei ihr sein", teilte der Bundesliga-17. mit.