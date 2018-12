Berlin

ALBA Berlin schlägt Giessen: Sorgen um Siva

27.12.2018, 20:59 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – ALBA Berlin hat sein letztes Heimspiel des Jahres in der Basketball-Bundesliga gewonnen. Am Donnerstagabend siegten die Berliner daheim vor 11 217 Zuschauern gegen die Giessen 46ers mit 108:96 (54:49). ALBA hatte zwar mehr Mühe als erwartet, eroberte aber Rang zwei zurück. Beste Berliner Werfer waren Martin Hermannsson mit 19 und Stefan Peno mit 16 Punkten.

Überraschend musste ALBA auf Peyton Siva verzichten. Der Spielmacher hatte sich am Mittwoch im Training eine Knieverletzung zugezogen. Nach Vereins-Informationen hat er sich das rechte Knie stark überdehnt. Damit muss der 28-Jährige mehrere Wochen pausieren. Dafür feierte Hermannsson nach überstandener Verletzungspause sein Comeback.

ALBA begann sehr konzentriert und ging schnell mit 14:4 in Führung. Anschließend kamen die Gäste aber besser in die Partie und trafen vor allem mit Drei-Punkt-Würfen. Und bei den Berlinern stieg die Fehlerquote. So lag ALBA zwar in der ersten Halbzeit stets in Führung, konnte sich aber nicht absetzen.

Nach dem Seitenwerchsel drehten die Gäste auf, trafen drei Drei-Punkt-Würfe in Serie und glichen nach gut 26 Minuten zum 68:68 aus. Danach übernahmen die Berliner in der temporeichen Partie zwar wieder die Führung, aber Giessen blieb weiter dran.

Mitte des letzten Viertels konnte sich ALBA dann wieder auf 91:78 absetzen. Das war die Vorentscheidung. Die Gäste kamen zwar noch einmal auf sechs Punkte heran, aber am Ende brachten die Berliner den Vorsprung über die Zeit.