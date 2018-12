Lörrach

Schlechter Scherz: Supermarkt wegen Rauchbällchen geräumt

27.12.2018, 21:44 Uhr | dpa

Unbekannte haben im Treppenhaus eines Supermarkts in Lörrach Rauchbällchen gezündet und damit einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Geschäft in der Innenstadt musste bei vollem Betrieb am Donnerstagnachmittag geräumt werden, etwa 250 Kunden und Angestellte waren betroffen, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte.

Rauchmelder hatten Alarm geschlagen und Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei waren binnen Minuten mit starken Kräften vor Ort. Der Rauch sei schon von der Straße aus zu sehen gewesen, teilte die Polizei weiter mit. Als Ursache wurden dann aber nur die Rauchbällchen entdeckt, ein Tischfeuerwerk für Silvester. Sie waren in einem offen zugänglichen Treppenhaus angezündet worden, wie die Polizei weiter mitteilte. Nach einer Belüftung wurde das Geschäft nach einer halben Stunde wieder freigegeben.