Brühl

66-jähriger Radfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

27.12.2018, 22:30 Uhr | dpa

Ein 66-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagabend in Brühl von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann habe kurz nach 18.00 Uhr versucht, die Comesstraße zu überqueren, obwohl sich ein Auto näherte, teilte die Polizeileitstelle des Rhein-Erft-Kreises in Hürth mit. Die Frau am Steuer des Fahrzeuges habe noch eine Vollbremsung gemacht, dem Fahrradfahrer aber nicht mehr ausweichen können. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er starb. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.