Davos Platz

Nürnberg Ice Tigers verpassen Auftaktsieg beim Spengler Cup

27.12.2018, 22:38 Uhr | dpa

Die Nürnberg Ice Tigers haben ihren Auftakt beim traditionsreichen Spengler Cup in der Schweiz verpatzt. Die Mannschaft von Trainer Martin Jiranek musste sich am Donnerstag trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd dem gastgebenden HC Davos mit 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) geschlagen geben. Inti Pestoni (6. Minute) und Dario Simion (7.) brachten die anfangs handlungsschnelleren Schweizer in Führung. Die Franken kamen dann jedoch bei ihrer ersten Teilnahme am Spengler Cup immer besser ins Spiel.

Brandon Buck (37.) und Leo Pföderl (49.) glichen für die Ice Tigers vorübergehend sogar aus. Julian Payr (52.) zerstörte schließlich die Hoffnungen der Nürnberger auf einen optimalen Start. Jiraneks Team trifft nun am Freitagabend (20.15 Uhr) auf das Team Kanada.

Die Nürnberger sind das erste deutsche Team seit den Adlern Mannheim 2015, die beim ältesten Wettbewerb der Sportart antreten dürfen. Als bislang letztes deutsches Team konnten die Kölner Haie 1999 das Sechser-Turnier gewinnen.