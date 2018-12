München

Gericht entscheidet über Sturz auf nicht gestreuter Straße

28.12.2018, 01:35 Uhr | dpa

Muss eine Gemeinde Straßen vom Schnee räumen - auch wenn es ständig weiterschneit? Darüber entscheidet möglicherweise heute das Landgericht München II. Ein Mann hat die Gemeinde Kochel am See auf 10 000 Euro Schmerzensgeld verklagt, weil er sich im Dezember 2014 bei einem Sturz auf einer nicht gestreuten Gemeindestraße eine Hirnblutung zugezogen hatte. Die Gemeinde argumentiert, an dem Tag sei das Streuen sinnlos gewesen, da es ununterbrochen geschneit hatte. Nach Angaben eines Gerichtssprechers soll es am Freitag entweder ein Urteil oder einen Beweisbeschluss geben.