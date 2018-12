Stuttgart

Warnung vor sinkender Bereitschaft zur Weiterbildung

Der Chef der Regionaldirektion für Arbeit sorgt sich angesichts sinkender Weiterbildungszahlen um die Innovationsfähigkeit im Land. "Wir können beobachten, dass die Weiterbildungsbereitschaft sinkt", sagte Christian Rauch im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist strukturell nicht gut. Da fehlt es irgendwann an der Innovationsfähigkeit."

Südwestmetall-Chef Stefan Wolf machte die gute wirtschaftliche Lage dafür verantwortlich: "Wenn die Konjunktur gut läuft, sinkt die Bereitschaft zur Weiterbildung." Die Menschen müssten künftig aber eine hohe Bereitschaft zur Weiterbildung mitbringen, denn im Zuge der Digitalisierung wandelten sich die Anforderungen rasant, warnte Wolf.

So sieht es auch der Chef der Regionaldirektion. In den Jahren 2013 bis 2017 ist Rauch zufolge der Anteil der Beschäftigten in Berufen, die durch digitale Technik ersetzt werden können, gestiegen. "Digitalisierung bringt eine Transformation", sagte Rauch. "Aber wir dürfen kein Angstszenario entwerfen." Die duale Ausbildung beispielsweise werde durch Digitalisierung nicht entwertet, sagte Rauch: "Wir haben 450 000 dual Ausgebildete, die ohne Zusatzqualifikation den Status Experte oder Spezialist haben."