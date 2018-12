Berlin

Ehepaar von Auto angefahren: Mann wird schwer verletzt

28.12.2018, 08:54 Uhr | dpa

Ein 47 Jahre alter Mann und seine 42 Jahre alte Ehefrau sind in Berlin-Schöneberg von einem Auto angefahren worden. Dabei erlitt der 47-Jährige schwere Beinverletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Die 42 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt.

Laut Polizei wollte das Ehepaar am Donnerstagabend einen Fußgängerüberweg an der Hauptstraße passieren. Dabei fuhr ein aus der Kolonnenstraße abbiegender 34 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen die Fußgänger an. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam und wer bei Rot die Ampel überquerte, war noch unklar.