Mörfelden-Walldorf

Frau bei Wohnungsbrand verletzt: Löschversuch schlug fehl

28.12.2018, 09:09 Uhr | dpa

Bei einem Brand in ihrer Wohnung in Mörfelden (Landkreis Groß-Gerau) ist eine 78-Jährige verletzt worden. Die Frau wachte in der Nacht zu Freitag von dem Feuer auf und versuchte, es mit einem Feuerlöscher einzudämmen, wie die Polizei mitteilte. Dabei verletzte sie sich leicht an den Händen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte den Brand im zweiten Obergeschoss des Hauses anschließend löschen, den Sachschaden bezifferten die Einsatzkräfte auf rund 15 000 Euro. Die Wohnung sei wegen der starken Rauchentwicklung zunächst nicht bewohnbar. Die drei Katzen der Frau flüchteten, eine konnte bis zum Morgen eingefangen werden. Brandursache könne ein Kurzschluss an einer Mehrfachsteckdose gewesen sein, dies werde nun ermittelt, erklärte die Polizei.