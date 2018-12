Mainz

Polizei erhöht an Silvester in Rheinland-Pfalz ihre Präsenz

28.12.2018, 11:05 Uhr | dpa

Die Polizei wird an Silvester in Rheinland-Pfalz verstärkt präsent sein, um für Sicherheit bei den großen Feiern zu sorgen. Innenminister Roger Lewentz (SPD) kündigte am Freitag an, dass das Sicherheitskonzept nach dem Anschlag in Straßburg beibehalten wird. "Die Entscheidung nach dem Anschlag in Straßburg, die sichtbare Polizeipräsenz insbesondere im Bereich der größeren Weihnachtsmärkte nochmals zu erhöhen, war genau richtig", erklärte Lewentz am Freitag. Bei den zahlreichen anstehenden Silvesterveranstaltungen werde die Polizei ebenfalls mit erhöhter Präsenz für die Sicherheit der Bürger sorgen.