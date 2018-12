Oberhausen

Diebe flüchten mit prall gefüllten Einkaufswagen

28.12.2018, 11:13 Uhr | dpa

Zwei prall gefüllte Einkaufswagen und einen Einkaufstrolley haben dreiste Diebe in Oberhausen an der Kasse vorbei aus einem Supermarkt geschoben. Als der Filialleiter am späten Donnerstagnachmittag durch laute Rufe seiner Mitarbeiter auf den Diebstahl aufmerksam wurde, hatte die Bande bereits das Weite gesucht. Bei den Dieben handele es sich um drei Frauen und einen Mann, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittler suchen Zeugen, die die auffällige Flucht mit Einkaufswagen beobachtet haben.