Erfurt

Polizeieinsatz wegen möglicher Granate neben Container

28.12.2018, 11:22 Uhr | dpa

Der Fund eines granatenähnlichen Gegenstandes hat in Erfurt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Bürger habe das wie eine Übungsgranate aussehende Stück am Morgen im Bereich einer Kreuzung im Erfurter Süden neben einem Altkleidercontainer gefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. "Wir gehen von einem gefährlichen Gegenstand aus", sagte ein Sprecher. Die angrenzenden Straßen wurden gesperrt, Straßenbahn- und Autoverkehr seien beeinträchtigt. Spezialisten des Landeskriminalamtes wurden angefordert. Sie sollen den Fund bergen.