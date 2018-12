Fürth

Bevölkerungszahl in Bayern wächst dank Zuwanderern

28.12.2018, 12:57 Uhr | dpa

Ohne Zuwanderer würde die Einwohnerzahl im Freistaat in den kommenden 20 Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit schrumpfen. Das geht aus der neuesten Bevölkerungsprognose des Landesamts für Statistik hervor, die Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in Fürth vorstellte. Demnach wird sich aller Voraussicht nach der seit 2001 bestehende Trend fortsetzen, dass jedes Jahr im Freistaat mehr Menschen sterben als geboren werden.

Herrmann bezeichnete Zuwanderung als wichtig, sie stelle das Land aber auch vor große Herausforderungen vor allem bei der Integration. Die Statistiker rechnen damit, das bis 2037 jedes Jahr gut 42 000 Zuwanderer - überwiegend aus anderen europäischen Staaten - und knapp 8000 Menschen aus anderen Bundesländern nach Bayern ziehen werden. Unterm Strich könne somit trotz der Sterbefälle in den nächsten 20 Jahren mit einem Anstieg der Bevölkerung gerechnet werden.

Im Jahr 2037 werden demnach voraussichtlich knapp 13,5 Millionen Menschen in Bayern leben - 3,7 Prozent mehr als derzeit.